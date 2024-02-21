ЗСУ вдарили по полігону ворога під Волновахою, могли загинути близько 60 росіян, - ВВС

ЗСУ вдень 20 лютого вдарили по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. Загинули щонайменше 60 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Російської служби BBC News.
За інформацією джерела, українські військові, ймовірно, вдарили двома ракетами HIMARS,
"У середині дня 20 лютого українські військові ймовірно завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області", - повідомили на каналі.
Також ВВС повідомляє, що в цей момент військовослужбовці вишикувалися на полігоні і чекали на прибуття командувача генерал-майора. За інформацією джерела, місцем дислокації бригади є місто Борзя Забайкальського краю Росії.
"Побудували в чистому полі командири", - коментує те, що сталося, один з військовослужбовців BBC, який вижив.
За різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.
"Українська влада подію не коментувала", - повідомили в ВВС.
Раніше ми писали, що ЗСУ знищили з HIMARS ворожу пускову установку дронів на півдні країни. Момент потрапив на відео.
Також ми писали, що за допомогою HIMARS українські військові знищили дві ворожі реактивні системи "Град".
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