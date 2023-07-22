ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів у Херсонській області

Авіація та ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ уразили сектор зосередження живої сили противника в Скадовському районі. За попередньою інформацією, знищено 24 окупанти, 2 пускові установки ЗРК С-300, 3 одиниці автобронетанкової техніки та склад безпілотників.

Також сили протиповітряної оборони ліквідували 2 безпілотних розвідники "Орлан-10" та "Мерлін".

"Отримано підтвердження за попередні 3 доби бойової роботи щодо знищення додатково 18 рашистів, ще 4 складових ЗРК С-300, 2 одиниці автотехніки, серед яких командно-штабна машина та 2 склади з боєприпасами в Олешках та Новій Збур’ївці", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, за словами українських захисників, Сили оборони активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Зокрема, захисники знищують лінії постачань, командні пункти та склади ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів, а у Нацгвардії заявили, що українські військові готуються до наступу на Херсонському напрямку.

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