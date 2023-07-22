ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области

Авиация и ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ поразили сектор сосредоточения живой силы противника в Скадовском районе. По предварительной информации, уничтожены 24 оккупанта, 2 пусковые установки ЗРК С-300, 3 единицы автобронетанковой техники и склад беспилотников.

Также силы противовоздушной обороны ликвидировали 2 беспилотных разведчика "Орлан-10" и "Мерлин".

"Получено подтверждение за предыдущие 3 дня боевой работы по уничтожению дополнительно 18 рашистов, еще 4 составляющих ЗРК С-300, 2 единицы автотехники, среди которых командно-штабная машина и 2 склада с боеприпасами в Олешках и Новой Збурьевке", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, по словам украинских защитников, Силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. В частности, защитники уничтожают линии поставок, командные пункты и склады врага.

Недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов, а в Нацгвардии заявили, что украинские военные готовятся к наступлению на Херсонском направлении.

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