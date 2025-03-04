ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Донецькій області, - Генштаб

Нагадаємо, в ніч на 4 березня ЗСУ завдали ураження по важливих об'єктах російської інфраструктури, зокрема нафтоперекачувальним станціям у Ростовській та Самарській областях. Зафіксовано потужні вибухи та пожежі.

А 27 лютого українська авіація атакувала позиції російської Федеральної служби безпеки в Брянській області. Знищено важливу інфраструктуру ворога.

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