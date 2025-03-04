ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Донецькій області, - Генштаб

Українські війська вчора, 3 березня, завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Учора Повітряні Сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ в населеному пункті Калініна Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури.
"Ця операція - ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну", - наголосили військові.
Нагадаємо, в ніч на 4 березня ЗСУ завдали ураження по важливих об'єктах російської інфраструктури, зокрема нафтоперекачувальним станціям у Ростовській та Самарській областях. Зафіксовано потужні вибухи та пожежі.
А 27 лютого українська авіація атакувала позиції російської Федеральної служби безпеки в Брянській області. Знищено важливу інфраструктуру ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.