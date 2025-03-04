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ЗСУ завдали ураження по низці важливих обєктів у Ростовській та Самарській областях РФ, - Генштаб

Вівторок 04 березня 2025 14:00
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ЗСУ завдали ураження по низці важливих обєктів у Ростовській та Самарській областях РФ, - Генштаб Фото: ЗСУ атакували важливі інфраструктурні об'єкти в Росії (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ завдали ураження по важливих об'єктах російської інфраструктури, зокрема нафтоперекачувальним станціям у Ростовській та Самарській областях. Зафіксовано потужні вибухи та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ніч на 4 березня 2025 року сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали низки уражень по важливих об'єктах російського агресора.

Одним із основних цілей став нафтоперекачувальний об'єкт в Ростовській області Росії, що використовувався для забезпечення військових потреб окупантів. Внаслідок удару зафіксовано потужні вибухи та пожежу на території об'єкта.

Крім того, були уражені виробничі потужності Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області.

Противник активно використовував засоби радіоелектронної боротьби та ППО, проте, незважаючи на це, на підприємстві спостерігалася пожежа.

Також повідомляється про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області. Точні наслідки ураження цих об'єктів наразі уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що 17 лютого найбільша нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська" на території Росії, що належить "Каспійському трубопровідному консорціуму" (КТК), була виведена з ладу внаслідок ударів безпілотників.

За інформацією, на станцію було скоєно напад з використанням семи дронів, оснащених вибухівкою та металевими вражаючими елементами. Постраждалих серед персоналу станції не було.

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