ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

Напомним, в ночь на 4 марта ВСУ нанесли поражение по важным объектам российской инфраструктуры, в частности нефтеперекачивающим станциям в Ростовской и Самарской областях. Зафиксированы мощные взрывы и пожары.

А 27 февраля украинская авиация атаковала позиции российской Федеральной службы безопасности в Брянской области. Уничтожена важная инфраструктура врага.

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