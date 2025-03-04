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ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

Фото: ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска вчера, 3 марта, нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в населенном пункте Калинина Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Вчера Воздушные Силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области", - говорится в сообщении.

В результате поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий воинских частей (подразделений) воздушно-десантной дивизии.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методично разрушая его командные и логистические структуры.

"Эта операция - еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. Вооруженные силы Украины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну", - подчеркнули военные.

 

Напомним, в ночь на 4 марта ВСУ нанесли поражение по важным объектам российской инфраструктуры, в частности нефтеперекачивающим станциям в Ростовской и Самарской областях. Зафиксированы мощные взрывы и пожары.

А 27 февраля украинская авиация атаковала позиции российской Федеральной службы безопасности в Брянской области. Уничтожена важная инфраструктура врага.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьВоздушные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине