ЗСУ вдарили по Голій Пристані, знищено понад 10 катерів і особовий склад РФ

Як зазначили в "АТЕШ", їх агенти з'ясували місце розташування ворога та їх техніки.

Цю інформацію було передано українським військовим. У результаті було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців.

"Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місцезнаходження та переміщення окупантів", - написали в "АТЕШ".

Фото: катери росіян у Херсонській області (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизанів у Херсонській області

Раніше ми писали про те, що представники українського підпілля виявили та провели розвідку місця розташування дивізіону катерів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог планує використати ці плавзасоби для майбутніх операцій на Херсонському напрямку.