ЗСУ вдарили по чотирьох районах зосередження складу РФ. Яка ситуація на фронті

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі", - йдеться у повідомленні.

"Найгарячиший" напрямок

Росія продовжує зосереджувати сили для атак на Покровському напрямку. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 77 наступальних дій агресора.

Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку російські терористи один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів в напрямку Козачої Лопані.



На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції ЗСУ. Намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку минулої доби окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом доби атакував українців п’ять разів в районах Новосілки та Великої Новосілки.

Два рази безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБ, по території РФ.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник вчора наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідувальну діяльність.