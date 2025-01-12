ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения состава РФ. Какая ситуация на фронте

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника и артиллерийской системе", - говорится в сообщении.

Самое "горячее" направление

Россия продолжает сосредотачивать силы для атак на Покровском направлении. На Покровском направлении украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора.

Враг активно применял авиацию, штурмуя украинские позиции в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.



На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении захватчики 23 раза атаковали позиции ВСУ. Пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник совершил 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.

На Новопавловском направлении противник в течение суток атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Большой Новоселки.

Два раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор. Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБ, по территории РФ.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник вчера наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведывательную деятельность.