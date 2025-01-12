ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Армія РФ за добу втратила на фронті понад 1700 солдатів і 22 артсистеми, - Генштаб

Неділя 12 січня 2025 07:31
UA EN RU
Армія РФ за добу втратила на фронті понад 1700 солдатів і 22 артсистеми, - Генштаб Фото: ЗСУ завдають росіянам великих втрат техніки й особового складу (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 11 на 12 січня, російські військові втратили на фронті 1750 солдатів, 5 танків і 64 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 808 250 (+1750) осіб ліквідовано;
  • танків - 9756 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 289 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 21 839 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1260 од.;
  • засоби ППО - 1042 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 021 (+63) од.;
  • крилатих ракет - 3018 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33 598 (+64) од.;
  • спеціальної техніки - 3694 (+2) од.

Армія РФ за добу втратила на фронті понад 1700 солдатів і 22 артсистеми, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли Росії

Минулої ночі росіяни знову масштабно атакували повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усі ворожі цілі було збито або локаційно втрачено.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за минулу добу Збройні сили України мали успіх в районі Суджі Курської області.

Крім того, американські аналітики розповіли про наслідки для Північної Кореї застосування її військових у війні Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
В ISW розповіли про ймовірні наслідки участі Північної Кореї у війні проти України
В ISW розповіли про ймовірні наслідки участі Північної Кореї у війні проти України
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію