Армія РФ за добу втратила на фронті понад 1700 солдатів і 22 артсистеми, - Генштаб

За останню добу з 11 на 12 січня, російські військові втратили на фронті 1750 солдатів, 5 танків і 64 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли Росії

Минулої ночі росіяни знову масштабно атакували повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усі ворожі цілі було збито або локаційно втрачено.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за минулу добу Збройні сили України мали успіх в районі Суджі Курської області.

Крім того, американські аналітики розповіли про наслідки для Північної Кореї застосування її військових у війні Росії проти України.

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