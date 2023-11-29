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ЗСУ вдарили по будівлі, де радились окупанти. Ліквідовані високопосадовці армії РФ

Фото: ЗСУ вдарили по будівлі, де радилися росіяни на території окупованої Херсонської області (t.me/sprotyv_official)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив.

"Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

 

ЗСУ вдарили по будівлі, де радилися росіяни в окупованій Херсонській області (t.me/sprotyv_official)

Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.

Удар по росіянах у Томкаку

28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став "приліт" по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених. Точна кількість ліквідованих росіян наразі невідома.

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