ВСУ ударили по зданию, где совещались оккупанты. Ликвидированы чиновники армии РФ

"Вчера благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.

ВСУ ударили по зданию, где совещались россияне в оккупированной Херсонской области (t.me/sprotyv_official)

Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных российских армейских чиновниках.

Удар по россиянам в Томкаке

28 ноября в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет. Позже стало известно, что следствием этих взрывов стал "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города. Оккупанты тут же стали эвакуировать раненых. Точное количество ликвидированых россиян пока неизвестно.