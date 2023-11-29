RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ударили по зданию, где совещались оккупанты. Ликвидированы чиновники армии РФ

Фото: ВСУ ударили по зданию, где совещались россияне на территории оккупированной Херсонской области (t.me/sprotyv_official)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные 28 ноября ударили по зданию с россиянами в захваченном селе в Херсонской области во время вражеского совещания. Ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сопротивление.

"Вчера благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.

 

ВСУ ударили по зданию, где совещались россияне в оккупированной Херсонской области (t.me/sprotyv_official)

Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных российских армейских чиновниках.

Удар по россиянам  в Томкаке

 28 ноября в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет. Позже стало известно, что следствием этих взрывов стал "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города. Оккупанты тут же стали эвакуировать раненых. Точное количество ликвидированых россиян пока неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская область