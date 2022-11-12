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ЗСУ вдалося влучно атакувати позицію окупантів у Гірському. Ліквідували майже 30 росіян

Фото: ЗСУ вдалося влучно атакувати позицію окупантів у Гірському (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові змогли влучно атакувати район зосередження окупантів у Гірському (Луганська область). Було ліквідовано 27 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське"

За інформацією Генерального штабу, після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими. Також 18 окупантів отримали поранення.

Гірське знаходиться в тилу ворога, в районі окупованого Первомайська. До лінії фронту відстань сягає приблизно 25 кілометрів.

Нагадаємо, що після втечі з Херсону, окупанти продовжують облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра. Тим часом на звільнених територіях регіону продовжуються стабілізаційні заходи.

Також на Донбасі окупанти припинили видачу документів "ДНР" та "ЛНР".

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