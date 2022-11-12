ЗСУ вдалося влучно атакувати позицію окупантів у Гірському. Ліквідували майже 30 росіян

Українські військові змогли влучно атакувати район зосередження окупантів у Гірському (Луганська область). Було ліквідовано 27 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Гірське знаходиться в тилу ворога, в районі окупованого Первомайська. До лінії фронту відстань сягає приблизно 25 кілометрів.

За інформацією Генерального штабу, після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими. Також 18 окупантів отримали поранення.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське"

Нагадаємо, що після втечі з Херсону, окупанти продовжують облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра. Тим часом на звільнених територіях регіону продовжуються стабілізаційні заходи.

Також на Донбасі окупанти припинили видачу документів "ДНР" та "ЛНР".

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