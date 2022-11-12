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ВСУ удалось точно атаковать позицию оккупантов в Горском. Ликвидировали почти 30 россиян

Фото: ВСУ удалось точно атаковать позицию оккупантов в Горском (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные смогли точно атаковать район сосредоточения оккупантов в Горском (Луганская область). Было ликвидировано 27 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"По уточненной информации, подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское"

По информации Генерального штаба, после высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими. Также 18 оккупантов получили ранения.

Горское находится в тылу врага, в районе оккупированного Первомайска. До линии фронта расстояние достигает примерно 25 километров.

Напомним, что после бегства из Херсона, оккупанты продолжают обустраивать оборону на левом берегу Днепра. Между тем, на освобожденных территориях региона продолжаются стабилизационные мероприятия.

Также на Донбассе оккупанты прекратили выдачу документов "ДНР" и "ЛНР".

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