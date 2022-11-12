ВСУ удалось точно атаковать позицию оккупантов в Горском. Ликвидировали почти 30 россиян

Украинские военные смогли точно атаковать район сосредоточения оккупантов в Горском (Луганская область). Было ликвидировано 27 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Горское находится в тылу врага, в районе оккупированного Первомайска. До линии фронта расстояние достигает примерно 25 километров.

По информации Генерального штаба, после высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими. Также 18 оккупантов получили ранения.

"По уточненной информации, подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское"

Напомним, что после бегства из Херсона, оккупанты продолжают обустраивать оборону на левом берегу Днепра. Между тем, на освобожденных территориях региона продолжаются стабилизационные мероприятия.

Также на Донбассе оккупанты прекратили выдачу документов "ДНР" и "ЛНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.