ЗСУ вдалось прорвати першу лінію оборони Росії в деяких районах, - розвідка Британії

Як пише розвідка Британії, протягом останніх двох діб в окремих секторах на сході й півдні України відбулись важливі кроки з боку наших воїнів.

"У деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше", - пише пресслужба.

Зазначається, що дії ворога тим часом неоднозначні:

деякі підрозділи, ймовірно, проводять маневрові оборонні операції;

інші відступили в певному безладі, на тлі збільшення кількості повідомлень про втрати росіян після відступу через власні мінні поля.

"Російські військово-повітряні сили були незвично активні над півднем України, де повітряний простір є більш вільним для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними", - додає розвідка.

Контрнаступ Збройних сил України

Згідно з заявою Міністерства оборони Росії, 5 червня наші воїни розпочали "широкомасштабний наступ" на декількох ділянках фронту. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, наступ Збройних сил ще не розпочався, однак він наближається.

Протягом останнього тижня Росія систематично поширює фейкову інформацію. Зокрема, йдеться про нібито "великі втрати ЗСУ" та "знищення техніки Заходу". Україна, зі свого боку, спростовує ці недостовірні заяви. Як відзначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ворог таким чином намагається "заповнити ефір", оскільки провалив усі цілі, які ставив на початку повномасштабного вторгнення.

"Як то кажуть, дайте їм можливість захлинутися у своїй брехні. А що стосується роботи Сил оборони - майте терпіння", - зауважила Гуменюк.