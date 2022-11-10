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ЗСУ вчора накрили колону та штаб росіян біля Антонівського мосту, - Арестович

Фото: ЗСУ вчора накрили колону та штаб росіян біля Антонівського мосту (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройним силам України вчора вдалося розгромити колону та тимчасовий штаб росіян біля Антонівського мосту у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Накрили тимчасовий штаб і колону, що стояла біля Антонівського мосту", - заявив Арестович.

За його словами, українським військовим вдалося розгромити колону російських військових у Херсоні. Арестович пояснив, що майже 250 російських військових загинули внаслідок атаки ЗСУ.

"І в іншому місці накрили, ми працюємо за ними, працюємо в міру можливості", - додав Арестович.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

Вчора російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

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