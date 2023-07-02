ua ru
Вс, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ, с тяжелыми боями, продвигаются на двух южных направлениях, - Маляр

Новина українською →
Воскресенье 02 июля 2023 19:24
ВСУ, с тяжелыми боями, продвигаются на двух южных направлениях, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины. Бойцы ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Ситуация на юге Украины

По словам Маляр, за текущие сутки имеем небольшое продвижение украинских войск. Бойцы имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

"С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся. Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, опрокидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", - говорится в сообщении.

Ситуация на востоке Украины

Она сообщила, что враг наступает по нескольким направлениям:

  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Лиманский.


"Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация достаточно сложная", - написала она.

На Бахмутском направлении:

  • на южном фланге двигаемся вперед, имеем частичный успех;
  • на северном – продолжаются бои. Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.

Наступление ВСУ

Вчера Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляемые на занятых рубежах.

Также за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было уволено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны