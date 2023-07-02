ВСУ, с тяжелыми боями, продвигаются на двух южных направлениях, - Маляр
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины. Бойцы ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.
Ситуация на юге Украины
По словам Маляр, за текущие сутки имеем небольшое продвижение украинских войск. Бойцы имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.
"С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся. Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, опрокидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", - говорится в сообщении.
Ситуация на востоке Украины
Она сообщила, что враг наступает по нескольким направлениям:
- Авдеевский;
- Марьинский;
- Лиманский.
"Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация достаточно сложная", - написала она.
На Бахмутском направлении:
- на южном фланге двигаемся вперед, имеем частичный успех;
- на северном – продолжаются бои. Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.
Наступление ВСУ
Вчера Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляемые на занятых рубежах.
Также за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было уволено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
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