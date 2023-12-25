ЗСУ утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра і відбили 12 ворожих штурмів, - Генштаб

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби, противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

"Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - додали у Генштабі ЗСУ.

Плацдарм у Кринках

На лівому березі Дніпра у Херсонській області майже два місяці триває операція Збройних сил України. Попри відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

Російському диктатору Володимиру Путіну на пресконференції 14 грудня довелося прокоментувати плацдарм ЗСУ та нездатність російської армії щось із ним зробити. Путін стверджує, що росіяни не зазнають втрат, що далеко від реальності.

В Інституті вивчення війни сьогодні повідомляли, що українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. У районі Кринок тривають позиційні бої.