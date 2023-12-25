ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Днепра и отбили 12 вражеских штурмов, - Генштаб

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток, противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

"Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - добавили в Генштабе ВСУ.

Плацдарм в Крынках

На левом берегу Днепра в Херсонской области почти два месяца продолжается операция Вооруженных сил Украины. Несмотря на относительно небольшие размеры плацдарма и его непрерывные бомбардировки российской авиацией, оккупанты до сих пор не могут перехватить инициативу.

Российскому диктатору Владимиру Путину на пресс-конференции 14 декабря пришлось прокомментировать плацдарм ВСУ и неспособность российской армии что-то с ним сделать. Путин утверждает, что россияне не понесут потери, что далеко от реальности.

В Институте изучения войны сегодня сообщалось, что украинские силы удерживают позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области. В районе Крынок продолжаются позиционные бои.