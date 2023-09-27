ЗСУ утримують контроль над трасою Бахмут-Горлівка: як це вплинуло на росіян

Він зазначив, що українські військові утримують вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка.

"Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем. Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповування на цьому напрямку і також до н. п. Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку", - сказав речник.

При цьому Євлаш зазначив, що росіяни мають й інші лінії сполучення. Зокрема, йдеться про трасу, яка веде в Соледар та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій.

Водночас контроль над трасою Бахмут - Горлівка - це "перший дзвіночок", який вже досить ускладнив пересування та постачання окупантів на цьому напрямку.

Так, навіть якщо окупанти використовують цю дорогу й везуть боєприпаси чи особовий склад, то вони розуміють, що поряд може лягти 155-мм фугасний снаряд. За словами речника, це не додає ентузіазму окупантам на цьому напрямку.

Він зазначив, що наші бійці виявляють всі технічні засоби ворога, які тут пересуваються, та завдають по них вогневе ураження.

Траса Бахмут - Горлівка

21 вересня Євлаш повідомив, що звільнення Андріївки та Кліщіївки у Донецькій області дозволило ЗСУ взяти трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення Туди вже дістають як міномети, так і протитанкові розрахунки.

При цьому окупанти ще мають інші логістичні маршрути, якими постачають забезпечення для угруповування у Бахмуті. Тому ЗСУ продовжують різати ці шляхи.

Більше про ситуацію на фронті читайте у матеріалі РБК-Україна "ЗСУ готують поле нової битви. Де саме та коли оточать Бахмут: огляд фронту".

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