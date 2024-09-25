ЗСУ уточнили правила мобілізації деяких категорій українців: що відомо

"З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у ЗСУ, рішення були ухвалені, у тому числі, з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

"Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", - додають у Сухопутних військах.

При цьому у ЗСУ нагадують, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська.