Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
Парламентар пояснив, що таке рішення комітету є дуже важливим, оскільки воно відкриває для законопроекту дорогу до голосування на найближчому засіданні Ради.
Також Гончаренко звернув увагу, що законопроект не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.
"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", - додав він.
Мобілізація до 25 років
Нагадаємо, в Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.
Зокрема, це стосувалося обмежено придатних чоловіків - вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов'язаних, тому їх могли призвати на військову службу.
Таке питання в Україні почали вирішувати шляхом ухвалення нового закону.
3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроект, який забороняє мобілізацію обмежено придатних. "За" проголосували 295 нардепів.
Для того, щоб документ набув чинності, його має у другому читанні підтримати Рада та підписати президент Володимир Зеленський.
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