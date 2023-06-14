ЗСУ успішно контрнаступають і звільняють території: карти боїв ISW

Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції і просуватися відразу на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська не проводили наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Білогорівку, Роздолівку та Веселе.

Бої у Донецькій області

Українські війська продовжували наступати на північному та південному флангах Бахмута, а російські сили, 13 червня, почали контратакувати в районі Бахмута.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на 250 метрів в районі Берхівського водосховища та 200 м у напрямку Торецька. Маляр додала, що тривають бої в районі Ягідного.

У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих наземних ударів у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Джерела в РФ повідомляли , що російські сили безуспішно контратакували в напрямку Білої Гори та Іванівського, а українські сили, буцімто, не мали успіху в проведенні штурмових операцій у районі Берхівки.

Російські джерела також повідомляли, що частини добровольчого загону "Невський" продовжують діяти на північних флангах Бахмута. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська продовжують перекидати до Бахмута додаткові елітні десантні та піхотні сили.

Російські війська перекидають додаткові сили з Херсонської області для посилення напрямку Авдіївка-Донецьк . Українські військові повідомили, що українські сили відбили російські атаки на Авдіївку та Мар’їнку.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що російське військове командування перекидає особовий склад з Херсонської області та заявив про прибуття чеченських підрозділів "Ахмат" на лінію Авдіївка-Донецьк.

Російські війська не проводили підтверджених наступальних наземних операцій у районі Вугледара. Російське джерело стверджує, що підрозділи російського 68-го армійського корпусу ведуть артилерійський вогонь в районі Вугледара.

"Південна вісь"

13 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень повідомив, що російські війська продовжували спроби відбити Макарівку і вели безуспішні дії у Времівці.

Українські та деякі російські джерела повідомляли, що станом на 13 червня українські сили зберігали свої позиції в Макарівці. Деякі російські блогери повідомили, що російські та українські війська продовжували бої за населений пункт у ніч з 12 на 13 червня і що населений пункт продовжує перебувати у "сірій зоні".

Російські джерела стверджували, що бої тривають поблизу Старомайорського та Урожайного. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили дві українські атаки поблизу Рівнопілля. З аступник міністра оборони України

Ганна Маляр повідомила, що за минулу добу на Бердянському напрямку українські війська просунулися на 500-1000 метрів і звільнили до 3 квадратних кілометрів території.

13 червня українські війська здійснили наземні атаки на заході Запорізької області. Російські блогери стверджують, що українські війська вели наступальні операції поблизу П’ятихаток та Дорожнянки, а також що бої тривають на південь від Оріхова та поблизу Лобкового.