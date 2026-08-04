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ЗСУ успішно контратакували та наступають на Харківщині, - ISW

09:04 04.08.2026 Вт
2 хв
Українські воїни не дали ворогу прорватися вперед
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЗСУ проводять одразу дві успішні операції на Харківщині (Getty Images)

2 та 3 серпня армія РФ продовжувала наступ на Куп'янському напрямку, однак Сили оборони України контратакували в цьому районі. Крім того, ЗСУ проводять власну наступальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери знову заявляють про просування армії РФ у Куп'янську.

Вони стверджують, що окупанти зайняли позиції в центральній частині міста, на південь від Радьківки, у північній частині Куп'янська-Вузлового, а також на захід від цього населеного пункту. Також вони додають, що українські сили контратакують з околиць Куп'янська, а бої тривають за міст через річку Оскіл у Куп'янську-Вузловому.

За словами американських аналітиків, жодних доказів підтвердженого просування армії РФ на цій ділянці фронту наразі немає.

Що цікаво, 3 серпня український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив про знищення російської колісної самохідної артилерійської установки 2С44 "Гіацинт-К" на Куп'янському напрямку. Він також додав, що це другий підтверджений випадок знищення цієї системи від початку повномасштабного вторгнення.

Речник 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Володимир Дегтярьов розповів, що Сили оборони одночасно проводять у Харківській області дві операції:

  • оборонну - на півночі та сході від Харкова;
  • наступальну - на Куп'янському напрямку.

Дегтярьов також пояснив, що ЗСУ намагаються відтіснити російських загарбників від державного кордону та зберегти повний вогневий контроль над Куп'янськом і наземними шляхами, які ворог використовує для перекидання підкріплень.

Речник "Хартії" додав, що на цій ділянці фронту армії РФ бракує особового складу. Тому прориву української оборони в Харківській області боятися не варто.

Попри це, противник активно застосовує КАБи, оскільки ЗСУ поки що не мають достатніх можливостей для знищення літаків, з яких здійснюються такі удари.

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Війна Росії проти УкраїниВійська РФХарківЗбройні сили України