ЗСУ успішно контратакували на одному з напрямків фронту, - ISW

"17 та 18 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, але не просувалися вперед, оскільки українські війська контратакували в цьому районі", - повідомили американські аналітики.

Так, один із російських воєнних блогерів визнав, що бійці ЗСУ успішно контратакували поблизу Могриці та Садків (на північний схід від міста Суми - ред.).

Також вказано, що армія РФ намагалася просунутися вперед на півночі Харківської області 17 та 18 серпня, проте їй не вдалося цього зробити.

Окрім того, наголошується, що протягом останнього місяця російські окупанти втратили більше території, ніж захопили поблизу Вовчанська (на північний схід від Харкова - ред.).

Інсайдери ISW заперечують нові заяви Міністерства оборони Росії про просування на цій ділянці фронту.

Американські аналітики повідомляють, що росіяни також намагалися просунутися вперед на напрямку Великого Бурлука та на Куп'янському напрямку, однак зазнали невдачі.

"Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 серпня, показують, як російські війська обстрілюють українські позиції на північ від Новомихайлівки (на південний схід від Борової), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі", - наголосили в ISW.