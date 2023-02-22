ЗСУ успішно контратакували біля Кремінної та Авдіївки: карти боїв ISW

Українські військові провели успішні контратаки в районі Кремінної та Авдіївки, повернувши собі частину раніше втрачених позицій. Окупанти не залишають спроб просування у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ контратакували біля Кремінної

Війська РФ 21 лютого не залишали спроб просування на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Повідомляється, що ЗСУ відобразили атаки російських військ у районі Гряниківки та Масютівки (обидва за 54 км на північний захід від Сватового). Російський блогер повідомив, що окупанти провели атаку із Шиплівки (8 км на південь від Кремінної) і зайняли позиції в Серебрянському лісництві.

Водночас українські військові провели обмежені контратаки на північний захід від Сватового та біля Кремінної. За даними росЗМІ, ЗСУ наступали в районі Серебрянського лісництва біля Шиплівки (9 км на південний схід від Кремінної) і трохи просунулися вперед.

Донецький напрямок: українські військові відбили свої позиції на північ від Авдіївки

Російські війська продовжували нарощувати тактичні успіхи в Бахмуті та його околицях. На кадрах з геолокацією, знятих 14 лютого і опублікованих 20 лютого, видно, як українські танки ведуть вогонь російською піхотою в смузі дерев уздовж траси Е40 Бахмут-Слов'янськ, що підтверджує, що російським силам вдалося перерізати дорогу Е40 на північний захід.

Однак той факт, що російські війська перекрили Є40 тиждень тому і досі не змусили українців піти з Бахмута, говорить про те, що це не є життєво важливою логістичною артерією, яка веде до міста. Геолокаційні кадри також вказують на те, що російські війська трохи просунулися на північний схід від Бахмута в районі Берестова (20 км на північний схід від Бахмута) та на південному заході Бахмута в районі Маріупольського цвинтаря.

Російські блогери також відзначили невеликий поступ окупантів на півночі Бахмута. Вони також заявили, що російські війська все ще ведуть бої в районі Івановського, за 5 км на захід від Бахмута. Відносне мовчання військ РФ щодо операцій на захід від Бахмута на трасі Т0504 Костянтинівка-Годин Яр-Бахмут може свідчити про те, що російські сили відмовилися від спроб оточити місто.

Також повідомляється, що українські військові провели успішну контратаку на північ від Авдіївки та відновили втрачені позиції в районі Веселого (6 км на північний схід від Авдіївки). На кадрах із геолокацією видно, що російські війська трохи просунулися в районі Новомихайлівки, на південь від Донецька.

Південний напрямок: окупанти продовжують бити по Херсону

Війська РФ продовжують зміцнювати та будувати укріплення у тилових районах на півдні. Також повідомлялося, що окупанти збільшили чисельність мобілізованого особового складу на півдні Запорізької області.

Перекидання нерегулярних сил у Запорізьку область свідчить про те, що російське військове керівництво втратило пріоритетність нових територіальних завоювань у Запорізькій області. 21 лютого російські війська продовжували обстрілювати Херсонську та Миколаївську області.