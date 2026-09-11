ЗСУ уразили завод з виробництва авіадвигунів для армії РФ, - Генштаб

Попередні удари по об'єктах окупантів

Нагадаємо, днями українські військові завдали серії успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму, а також у Луганській та Запорізькій областях.

Тоді під прицілом опинилися залізничний міст через Північно-Кримський канал, пункти управління та інші важливі позиції ворога.

Крім того, Сили оборони уразили російський патрульний катер "Мангуст", склади з боєприпасами, бази запуску та підготовки операторів безпілотників, а також засоби розвідки окупантів.