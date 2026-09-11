ВСУ поразили завод по производству авиадвигателей для армии РФ, - Генштаб

Предварительные удары по объектам окупантов

Напомним, на днях украинские военные нанесли серию успешных ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму, а также в Луганской и Запорожской областях.

Тогда под прицелом оказались железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, пункты управления и другие важные позиции врага.

Кроме того, Силы обороны поразили российский патрульный катер Мангуст, склады с боеприпасами, базы запуска и подготовки операторов беспилотников, а также средства разведки кафиров.