Катер "Мангуст", склади і база дронів: Сили оборони розгромили важливі об'єкти окупантів

Українські військові уразили російський патрульний катер "Мангуст", базу запуску безпілотників, ворожі засоби розвідки і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Ураження об'єктів відбулося впродовж 8 вересня та в ніч проти 9 вересня. У Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя підрозділи Сил оборони уразили російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

Цей корабель призначений для патрулювання, охорони морських акваторій та боротьби з маломірними цілями. Довжина катера становить близько 20 метрів, максимальна швидкість сягає 50 вузлів (понад 90 км/год), а екіпаж нараховує до 6 осіб.

Крім того, на території окупованого півострова українські сили пошкодили антенний комплекс радіоелектронної розвідки в Оленівці та антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу у Вітіно.

У районі окупованого Донецька українські захисники завдали удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворога.

Також Сили оборони уразили ще кілька важливих об'єктів противника на сході країни:

склад безпілотників - у Докучаєвську Донецької області;

склад боєприпасів підрозділу "Рубікон" - у Фащівці Луганської області;

ще один склад боєприпасів - у Селидовому на Донеччині.

Наразі остаточний ступінь завданих окупантам збитків уточнюється.