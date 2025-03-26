ЗСУ уразили три важливі об’єкти РФ, кількість атак зросла. Яка ситуація на фронті

За добу, 25 березня, на фронті в Україні відбулися 207 штурмів росіян. ЗСУ уразили три важливі об’єкти РФ і не тільки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

"Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі об’єкти противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових дій агресора.

Вони відбулися у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки.



Ситуація на інших ділянках фронту

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу ворога просунутися вперед поблизу Привільного.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 247 обстрілів, з яких сім - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників.