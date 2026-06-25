ЗСУ уразили три мости, через які окупанти перекидали війська та боєприпаси

Якповідомляється, українські воїни уразили три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів.

Були атаковані автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Також минулої доби наші воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі.