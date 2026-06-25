ВСУ поразили три моста, через которые оккупанты перебрасывали войска и боеприпасы

Силы обороны Украины ночью 25 июня поразили три моста на оккупированных территориях, через которые россияне перебрасывали войска и подвозили боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщается, украинские воины поразили три моста, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов.
Были атакованы автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области. Масштабы повреждений уточняются.
Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного Донецкой области, а также радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи.
Напомним, Силы обороны ночью 25 июня ударили по нефтебазе на Кубани , а утром - по двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе в 1500 километрах от линии фронта.
Они являются важнейшими элементами топливно-энергетического комплекса РФ.
Известно уже о первых результатах - медиаматериалы подтверждают по меньшей мере две очаги пожара.