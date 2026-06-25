ВСУ поразили три моста, через которые оккупанты перебрасывали войска и боеприпасы

Как сообщается, украинские воины поразили три моста, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов.

Были атакованы автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области. Масштабы повреждений уточняются.

Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного Донецкой области, а также радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи.