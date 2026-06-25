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ВСУ поразили три моста, через которые оккупанты перебрасывали войска и боеприпасы

12:59 25.06.2026 Чт
1 мин
Под удар попали автомобильный и два железнодорожных моста
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили три моста, через которые оккупанты перебрасывали войска и боеприпасы Фото: ВСУ поразили три моста, через которые оккупанты перебрасывали войска и боеприпасы (Getty Images)
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Силы обороны Украины ночью 25 июня поразили три моста на оккупированных территориях, через которые россияне перебрасывали войска и подвозили боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, украинские воины поразили три моста, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов.

Были атакованы автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области. Масштабы повреждений уточняются.

Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного Донецкой области, а также радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи.

Новые удары Украины по объектам РФ

Напомним, Силы обороны ночью 25 июня ударили по нефтебазе на Кубани , а утром - по двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе в 1500 километрах от линии фронта.

Они являются важнейшими элементами топливно-энергетического комплекса РФ.

Известно уже о первых результатах - медиаматериалы подтверждают по меньшей мере две очаги пожара.

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