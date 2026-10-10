ЗСУ уразили станцію РЕБ, навчальний центр сержантів і пункти управління росіян

У ніч на 10 жовтня українські військові завдали ударів по об'єктах російської армії. Під ураження потрапили командні пункти, склади та ремонтна база.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Згідно з повідомленням, українські військові уразили пункти управління російських підрозділів у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська Донецької області.
Ще однією ціллю стала станція радіоелектронної боротьби противника. Вона розташована поблизу Труханового Брянської області Росії.
Крім того, у районі Хорлів Херсонської області Сили оборони атакували навчальний центр, де готували сержантів російської армії.
Українські військові також уразили кілька об'єктів, які використовують для ремонту техніки та постачання російських підрозділів.
У районі Суходільська Луганської області удару завдали по ремонтно-відновлювальній базі. Поблизу Чистякового Донецької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів.
Ще два склади матеріально-технічних засобів російської армії атакували в районах Родинкового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому, за даними Генштабу, зберігалося також інженерне обладнання.
У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових цілях російської армії.
Нагадуємо, у ніч на 10 жовтня 2026 року Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" в Самарській області РФ.
Крім того, цієї ночі дрони атакували Ростов-на-Дону. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Під удар, ймовірно, потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.