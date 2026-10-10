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ЗСУ уразили станцію РЕБ, навчальний центр сержантів і пункти управління росіян

15:49 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)

У ніч на 10 жовтня українські військові завдали ударів по об'єктах російської армії. Під ураження потрапили командні пункти, склади та ремонтна база.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, українські військові уразили пункти управління російських підрозділів у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська Донецької області.

Ще однією ціллю стала станція радіоелектронної боротьби противника. Вона розташована поблизу Труханового Брянської області Росії.

Крім того, у районі Хорлів Херсонської області Сили оборони атакували навчальний центр, де готували сержантів російської армії.

Українські військові також уразили кілька об'єктів, які використовують для ремонту техніки та постачання російських підрозділів.

У районі Суходільська Луганської області удару завдали по ремонтно-відновлювальній базі. Поблизу Чистякового Донецької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів.

Ще два склади матеріально-технічних засобів російської армії атакували в районах Родинкового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому, за даними Генштабу, зберігалося також інженерне обладнання.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових цілях російської армії.

Нагадуємо, у ніч на 10 жовтня 2026 року Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" в Самарській області РФ.

Крім того, цієї ночі дрони атакували Ростов-на-Дону. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Під удар, ймовірно, потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

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