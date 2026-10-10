ВСУ поразили станцию РЭБ, учебный центр сержантов и пункты управления россиян

В ночь на 10 октября украинские военные нанесли удары по объектам российской армии. Под поражение попали командные пункты, склады и ремонтная база.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Согласно сообщению, украинские военные поразили пункты управления российских подразделений в районе Победного Запорожской области и Докучаевской Донецкой области.
Еще одной целью стала радиоэлектронная борьба противника. Она расположена вблизи Труханово Брянской области России.
Кроме того, в районе Хорлов Херсонской области Силы обороны атаковали обучающий центр, где готовили сержантов российской армии.
Украинские военные также поразили несколько объектов, которые используются для ремонта техники и поставок российских подразделений.
В районе Суходольска Луганской области удар нанесли по ремонтно-восстановительной базе. Вблизи Чистякового Донецкой области поражен состав горюче-смазочных материалов.
Еще два состава материально-технических средств российской армии атаковали в районах Семейного Донецкой области и Боровеньок Луганской области. На последнем, по данным Генштаба, хранилось также инженерное оборудование.
В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым военным целям российской армии.
Напомним, в ночь на 10 октября 2026 года Силы обороны Украиныповторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области РФ.
Кроме того, этой ночью дроны атаковали Ростов-на-Дону. После серии взрывов там разразился масштабный пожар. Под удар, по всей вероятности, попал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.