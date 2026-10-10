ВСУ поразили станцию РЭБ, учебный центр сержантов и пункты управления россиян

Согласно сообщению, украинские военные поразили пункты управления российских подразделений в районе Победного Запорожской области и Докучаевской Донецкой области.

Еще одной целью стала радиоэлектронная борьба противника. Она расположена вблизи Труханово Брянской области России.

Кроме того, в районе Хорлов Херсонской области Силы обороны атаковали обучающий центр, где готовили сержантов российской армии.

Украинские военные также поразили несколько объектов, которые используются для ремонта техники и поставок российских подразделений.

В районе Суходольска Луганской области удар нанесли по ремонтно-восстановительной базе. Вблизи Чистякового Донецкой области поражен состав горюче-смазочных материалов.

Еще два состава материально-технических средств российской армии атаковали в районах Семейного Донецкой области и Боровеньок Луганской области. На последнем, по данным Генштаба, хранилось также инженерное оборудование.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым военным целям российской армии.