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ВСУ поразили станцию РЭБ, учебный центр сержантов и пункты управления россиян

15:49 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)

В ночь на 10 октября украинские военные нанесли удары по объектам российской армии. Под поражение попали командные пункты, склады и ремонтная база.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению, украинские военные поразили пункты управления российских подразделений в районе Победного Запорожской области и Докучаевской Донецкой области.

Еще одной целью стала радиоэлектронная борьба противника. Она расположена вблизи Труханово Брянской области России.

Кроме того, в районе Хорлов Херсонской области Силы обороны атаковали обучающий центр, где готовили сержантов российской армии.

Украинские военные также поразили несколько объектов, которые используются для ремонта техники и поставок российских подразделений.

В районе Суходольска Луганской области удар нанесли по ремонтно-восстановительной базе. Вблизи Чистякового Донецкой области поражен состав горюче-смазочных материалов.

Еще два состава материально-технических средств российской армии атаковали в районах Семейного Донецкой области и Боровеньок Луганской области. На последнем, по данным Генштаба, хранилось также инженерное оборудование.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым военным целям российской армии.

Напомним, в ночь на 10 октября 2026 года Силы обороны Украиныповторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области РФ.

Кроме того, этой ночью дроны атаковали Ростов-на-Дону. После серии взрывов там разразился масштабный пожар. Под удар, по всей вероятности, попал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

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