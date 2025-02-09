ЗСУ уразили шість районів зі складом РФ. Яка ситуація на фронті на ранок (карти)

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу та техніки, трьох артилерійських засобах, а також двох радіолокаційних станціях російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора в районах Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Кримського та Торецька.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак позицій українських військ, зусилля концентрували поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.



Ситуація на фронті на ранок 9 лютого (t.me/GeneralStaffZSU)