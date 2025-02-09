ВСУ поразили шесть районов с составом РФ. Какая ситуация на фронте на утро (карты)

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава и техники, трем артиллерийским средствам, а также двум радиолокационным станциям российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении ВСУ остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надеевка, Преображенка и Шевченко.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед в направлениях Нового, Колодязов, Новоегоровки и Ямполовки.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции ВСУ в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Крымского и Торецка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 12 атак позиций украинских войск, усилия концентрировали вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 44 авиационных ударов, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.



Ситуация на фронте на утро 9 февраля (t.me/GeneralStaffZSU)