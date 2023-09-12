ЗСУ уразили російську базу дронів у Донецькій області (відео)

Повідомляється, що наші бійці успішно завдали удару по базі БПЛА ворога у тимчасово окупованому селищі Луганське.

При цьому, за допомогою якої зброї було завдано удару не повідомляється. Також не відомо, який підрозділ виконав завдання.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як наші бійці знищують російську техніку поблизу захопленого Соледара.

Командувач також показував роботу групи "Привид", яка зараз працює в Бахмуті та відбиває ворожі атаки.

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