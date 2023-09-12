ВСУ поразили российскую базу дронов в Донецкой области (видео)

Сообщается, что наши бойцы успешно нанесли удар по базе БПЛА врага во временно оккупированном поселке Луганское.

При этом, с помощью какого оружия был нанесен удар, не сообщается. Также неизвестно, какое подразделение выполнило задание.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как наши бойцы уничтожают российскую технику вблизи захваченного Соледара.

Командующий также показывал работу группы "Призрак", которая сейчас работает в Бахмуте и отражает вражеские атаки.

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