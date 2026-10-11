ЗСУ уразили ремонтний підрозділ і склади окупантів на Донбасі та Луганщині

Українські сили в ніч на атакували військову інфраструктуру окупантів у кількох районах Донеччини та Луганщини. Серед цілей були склади, ремонтний підрозділ і позиції росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зокрема, у районі Чистякового Донецької області українські військові уразили ремонтний підрозділ російської армії.

Ще два удари припали на склади матеріально-технічних засобів противника. Вони розташовані в районах Макіївки на Донеччині та Городища на Луганщині.

Крім того, Сили оборони атакували місця зосередження російського особового складу. Такі цілі уразили поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.

"Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, послаблюючи його логістичні спроможності та бойовий потенціал", - наголосили у Генштабі.