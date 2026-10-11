ВСУ поразили ремонтное подразделение и склады окупантов на Донбассе и Луганщине

Украинские силы в ночь на атаковали военную инфраструктуру оккупантов в нескольких районах Донбасса и Луганщины. Среди целей были склады, ремонтное подразделение и позиции россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В частности, в районе Чистякова Донецкой области украинские военные поразили ремонтное подразделение российской армии.

Еще два удара пришлись на склады материально-технических средств противника. Они расположены в районах Макеевки Донецкой области и Городища Луганской области.

Кроме того, Силы обороны атаковали места сосредоточения русского личного состава. Такие цели поразили вблизи Пурдовки, Лисичанска и Ирмино в Луганской области.

"Силы обороны Украины продолжают системно наносить удары по военной инфраструктуре противника, ослабляя его логистические способности и боевой потенциал", - подчеркнули в Генштабе.