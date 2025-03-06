ЗСУ уразили пункти управління росіян у Херсонській та Курській областях, - Генштаб

Повітряні сили ЗСУ вчора, 5 березня, завдали високоточних ударів по пунктах управління російської армії у Херсонській та Курській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Як повідомили у Генштабі, 5 березня Повітряні сили ЗСУ завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ в місті Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Також українські військові вдарили по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти Збройних сил РФ у селі Плєхово Курської області.
"Ці удари - продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу Збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України", - зазначили у Генштабі.
Там додали, що Повітряні сили завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей російських окупантів вести агресивну війну проти українського народу.
Нагадаємо, днями Повітряні сили ЗСУ успішно атакували військовий об’єкт 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ. Удар було завдано в районі Троїцького Курської області.
Також 3 березня українські війська завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області.
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