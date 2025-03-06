ЗСУ уразили пункти управління росіян у Херсонській та Курській областях, - Генштаб

Як повідомили у Генштабі, 5 березня Повітряні сили ЗСУ завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ в місті Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Також українські військові вдарили по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти Збройних сил РФ у селі Плєхово Курської області.

"Ці удари - продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу Збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України", - зазначили у Генштабі.

Там додали, що Повітряні сили завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей російських окупантів вести агресивну війну проти українського народу.