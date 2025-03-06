ВСУ поразили пункты управления россиян в Херсонской и Курской областях, - Генштаб

Воздушные силы ВСУ вчера, 5 марта, нанесли высокоточные удары по пунктам управления российской армии в Херсонской и Курской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщили в Генштабе, 5 марта Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточные удары по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ в городе Алешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области.
Также украинские военные ударили по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты Вооруженных сил РФ в селе Плехово Курской области.
"Эти удары - продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала Вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины", - отметили в Генштабе.
Там добавили, что Воздушные силы всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей российских оккупантов вести агрессивную войну против украинского народа.
Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ успешно атаковали военный объект 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ. Удар был нанесен в районе Троицкого Курской области.
Также 3 марта украинские войска нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в населенном пункте Калинина Донецкой области.
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