ЗСУ уразили пункти управління дронів і важливу ціль РФ. Яка ситуація на фронті

Так, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

"Уражені, зокрема, артилерійський засіб, два засоби ППО, засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та ще одна інша важлива ціль противника", - йдеться у зведенні.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора.

"Це сталося в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська", - кажуть військові.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували в районі західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки неподалік населених пунктів Кримське, Диліївка, Дружба, Торецьк та в напрямку Щербинівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в районах Костянтинополя та Розливу.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції ЗСУ у напрямках Щербаків та Новоданилівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 357 обстрілів, 11 з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників.