ВСУ поразили пункты управления дронов и важную цель РФ. Какая ситуация на фронте

Так, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

"Поражены, в частности, артиллерийское средство, два средства ПВО, средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и еще одна другая важная цель противника", - говорится в сводке.

Покровское направление

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора.

"Это произошло в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Зеленое Поле, Лисовка, Удачное, Котлино, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска", - говорят военные.

Ситуация на других участках фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Белогоровки и Спорного.

На Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе западнее Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки неподалеку населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дружба, Торецк и в направлении Щербиновки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах Константинополя и Разлива.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции ВСУ в направлениях Щербаков и Новоданиловки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 357 обстрелов, 11 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 25 штурмовых действий захватчиков.