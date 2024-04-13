ВСУ поразили пункт управления группировки войск РФ в Луганске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

Около 22.40 украинские военные сообщили, что Силы обороны Украины поразили пункт управления группировки войск противника во временно оккупированном Луганске.

Российские пропагандисты в Telegram-каналах сразу обвинят Украину в якобы ракетном ударе по окраине Луганска.

Сегодня днем во временно оккупированном Луганске раздались звуки взрывов . Местные жители сообщали, что над городом виднелся дым.

Ситуация в Луганске

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. К примеру, в марте россияне заявили о ракетном ударе по полигону оккупантов в Луганской области.

Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитале для раненых захватчиков.

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