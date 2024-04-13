ua en ru
Сб, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ поразили пункт управления группировки войск РФ в Луганске

Украина, Суббота 13 апреля 2024 22:54
UA EN RU
ВСУ поразили пункт управления группировки войск РФ в Луганске Фото: ВСУ поразили пункт управления РФ в Луганске (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Силы обороны Украины сегодня, 13 апреля, поразили пункт управления группировки войск противника в Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

Сегодня днем во временно оккупированном Луганске раздались звуки взрывов. Местные жители сообщали, что над городом виднелся дым.

Российские пропагандисты в Telegram-каналах сразу обвинят Украину в якобы ракетном ударе по окраине Луганска.

Около 22.40 украинские военные сообщили, что Силы обороны Украины поразили пункт управления группировки войск противника во временно оккупированном Луганске.

Ситуация в Луганске

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. К примеру, в марте россияне заявили о ракетном ударе по полигону оккупантов в Луганской области.

Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитале для раненых захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии, - Зеленский
Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии, - Зеленский
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский