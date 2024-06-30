ЗСУ уразили пункт управління, склад та чотири райони зосередження росіян

За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, а з початку цієї доби вже - 47.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку окупантів в районі Глибокого. За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 168 осіб.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Стельмахівки. На Лиманському напрямку українські війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Всього було п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито.

На Краматорському напрямку ЗСУ стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбито.

На Торецькому напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

На Покровському напрямку Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак противника, 10 штурмових дій зупинено. На цьому напрямку за попередню добу втрати ворога склали 343 солдати.

На Курахівському напрямку було вже 10 атак противника за сьогодні. Вісім спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку ЗСУ відбивають дві атаки противника в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника. На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки противника в районі Роботиного.