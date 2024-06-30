ВСУ поразили пункт управления, склад и четыре района сосредоточения россиян

За минувшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений, а с начала этих суток уже - 47.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении украинские войска успешно отразили одну атаку оккупантов в районе Глубокого. За минувшие сутки враг потерял на этом направлении 168 человек.

На Купянском направлении продолжается бой в районе Стельмаховки. На Лиманском направлении украинские войска сдерживают две атаки противника возле Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг атакует в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Всего было пять штурмовых действий, три из которых уже отражены.

На Краматорском направлении ВСУ сдерживают три атаки противника в районе Ивановского и Часового Яра. Еще одно штурмовое действие успешно отражено.

На Торецком направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить свое положение в районах Северного и Южного.

На Покровском направлении Силы обороны с начала суток отражали 15 атак противника, 10 штурмовых действий остановлены. На этом направлении за предыдущие сутки потери врага составили 343 солдата.

На Кураховском направлении было уже 10 атак противника за сегодняшний день. Восемь попыток врага прорвать наши рубежи успеха не имели, две атаки продолжаются.

На Времивском направлении ВСУ отбивают две атаки противника в районе Водяного. Также успешно остановлены штурмовые действия врага в районе Урожайного.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника. На Ореховском направлении Силы обороны остановили две атаки противника в районе Роботы.