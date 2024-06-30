Ще понад 1100 загарбників і 53 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 29 на 30 червня, становили 1140 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 542 700 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 53 артилерійські системи та 46 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 542 700 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 8080 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 15 524 (+19) од.;
- артилерійських систем - 14 533 (+53) од.;
- РСЗВ - 1110 (+1) од.;
- засоби ППО - 873 (+2) од.;
- літаків - 360 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 584 (+46) од.;
- крилатих ракет - 2331 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 643 (+75) од.;
- спеціальної техніки - 2448 (+11) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх у районі Кремінної в Луганській області. Натомість ворог просунувся біля Торецька у Донецькій та Куп'янська в Харківській областях.
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Тим часом у трьох областях Росії минулої ночі гриміли вибухи через атаку безпілотників. Зафіксовані пошкодження житлової та енергетичної інфраструктури.
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