Ще понад 1100 загарбників і 53 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 29 на 30 червня, становили 1140 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 542 700 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 53 артилерійські системи та 46 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх у районі Кремінної в Луганській області. Натомість ворог просунувся біля Торецька у Донецькій та Куп'янська в Харківській областях.

В Сухопутних військах ЗСУ розповіли про причини "бомбопаду" на теренах Росії.

Тим часом у трьох областях Росії минулої ночі гриміли вибухи через атаку безпілотників. Зафіксовані пошкодження житлової та енергетичної інфраструктури.

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