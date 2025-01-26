ЗСУ уразили пункт управління дронів РФ. Яка ситуація на фронті на ранок

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління БПЛА російських загарбників", - йдеться у зведенні.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження та Успенівки.

Ситуація на інших напрямках фронту

На Краматорському напрямку окупанти 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За вчора російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинули 57 КАБ, здійснили 292 артилерійських обстріли. Українські захисники відбили 16 штурмових дій агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили два штурми ворога на Придніпровському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог проводив одну атаку в районі Верхньокам’янки.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.